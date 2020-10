Décidément, rien ne sourit à Valentino Rossi en ce moment. Après avoir abandonné lors des trois derniers Grand Prix, la star italienne de la Moto GP va devoir renoncer au prochain départ, après avoir été testé positif au Covid-19. " Je suis tellement déçu de devoir manquer la course à Aragon ", annonce le pilote de 41 ans sur son compte Twitter, après avoir révélé son test positif. " Je suis déçu et énervé car j'ai tout fait pour respecter le protocole ".

Assuré d’être forfait pour la prochaine course, The Doctor pourrait même être contraint de rater le weekend suivant alors que le championnat du monde enchaîne deux courses en sept jours sur le Circuit Motorland d'Aragon. "J'aimerais être optimiste et confiant, mais je pense que la deuxième course à Aragon sera un 'no go' pour moi aussi", regrette le champion aux neuf couronnes.