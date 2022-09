Jorge Martin a signé vendredi le meilleur temps des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Aragon, 15e manche de la saison de MotoGP, devant les Français Fabio Quartararo et Johann Zarco. Sur une piste espagnole qui n'est pas la plus favorable à sa Yamaha, le leader du championnat du monde ne pointe qu'à 0''074 de Jorge Martin.

"Cet après-midi, j'étais beaucoup plus régulier (que vendredi matin), je suis plus satisfait de mon rythme, mais nous devrons vérifier si nous avons encore de la marge à certains endroits", pour gagner du temps, s'est félicité Fabio Quartararo. Johann Zarco, qui court après une première victoire parmi l'élite, est lui à 0''107 de son coéquipier chez Ducati-Pramac. L'Italien Francesco Bagnaia, deuxième au championnat et en quête d'une cinquième victoire consécutive cette saison, a signé le 5e meilleur temps à l'issue de la journée, devant son compatriote et futur coéquipier chez l'équipe d'usine Ducati l'année prochaine, Enea Bastianini (Ducati-Gresini).

Du côté de Honda, le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez, de retour en compétition après trois mois d'absence à cause d'une opération du bras, s'est classé 8e. Meilleur temps de la première séance d'essais disputée vendredi matin, Aleix Espargaro (Aprilia) n'est que 13e vendredi soir, après avoir chuté lors des deux séances. L'Espagnol, troisième au championnat derrière Quartararo et Bagnaia, devra améliorer son chrono samedi à 09h55 lors de la 3e séance s'il veut entrer dans les dix premiers temps, qualifiés directement pour la deuxième partie des qualifications (Q2, 14h35) sans passer par les repêchages (Q1, 14h10).

Classement combiné des deux premières séances d'essais libres

1 Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac) 1'47''402

2. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0''074

3. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 0''107

4. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Gresini) 0''181

5. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0''237

6. Alex Rins (ESP/Suzuki) 0''263

7. Maverick Vinales (ESP/Aprilia) 0''276

8. Marc Marquez (ESP/Honda) 0''359

9. Jack Miller (AUS/Ducati) 0''398

10. Luca Marini (ITA/Ducati-VR46) 0''491

