Le scénario du pire. Fabio Quartararo (Yamaha) espérait encore limiter la casse en Aragon, sur un circuit qu'il n'a jamais véritablement apprécié. Il a finalement vécu un cauchemar. Parti sixième sur la grille, le Français a subi une très lourde chute, après seulement deux virages, et à la suite d'un contact entre l'avant de sa machine et l'arrière de celle de Marc Marquez. L'Espagnol a quelque peu manqué sa sortie de courbe et le champion du monde en titre n'a pas eu le temps de réagir.

Le frottement des deux roues a provoqué le crash du Niçois. Après coup, "El Diablo" a eu besoin de quelques instants pour reprendre ses esprits et se relever de lui-même. Ramené dans la pitlane par son assistant Thomas Maubant, le pilote Yamaha semblait souffrir d'une jambe et de plusieurs contusions et brulûres.

Plus d'infos à suivre...

