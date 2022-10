Rien n'est simple pour Fabio Quartararo cette saison, jamais. On se demandera une autre fois si un titre de champion du monde doit obligatoirement s'obtenir dans la difficulté et à ce propos on notera que pour Max Verstappen doubler cette saison s'est fait sans heurts, ou presque en F1. Dans le cas du Français de chez Yamaha, il s'agit là d'un fardeau qui pourrait, plus tard, se transformer en gloire. Pour la sixième fois en huit courses, il ne verra que le pneu arrière de la moto de Pecco Bagnaia sur la grille de départ dimanche en Australie . Et dire qu'il n'a plus que deux petits points d'avance…

Partir derrière Bagnaia, une habitude pour Quartararo

La première ligne, Fabio Quartararo ne l'obtient que dans ses rêves depuis plusieurs mois. Il faut remonter au Grand Prix des Pays-Bas, fin juin, pour le voir parmi les trois positions de tête à l'issue des qualifications. Coïncidence ou pas, il n'est monté que sur un podium (2e en Autriche) sur la séquence. Dimanche, tôt dans la matinée en France (5h), le détenteur du titre mondial partira en 5e position du Grand Prix d'Australie. Qui s'élancera deux places devant lui ? Pecco Bagnaia évidemment, lui-même suivi par Aleix Espargaro (Aprilia) qu'il ne faut pas tout à fait enterrer dans la lutte mondiale (20 points de retard sur Quartararo).

Fabio Quartararo au Grand Prix d'Australie Crédit: Getty Images

S'élancer derrière Bagnaia devient une habitude pour Quartararo qui ne peut, bien souvent, pas suivre le rythme fou des Ducati sur un tour chrono. Depuis l'Allemagne, sa dernière victoire en juin, il n'a devancé son meilleur ennemi qu'à deux reprises en sept qualifications. Et sur les cinq autres occurrences, il n'a jamais été capable de le battre en course. C'est donc tout logiquement que son avance de 91 points (!) sur Bagnaia a fondu en quatre mois.

Bagnaia leader du championnat du monde dimanche ?

"Je suis content de ma performance, obtenue dans une qualification difficile, a avoué le pilote Yamaha ce samedi matin. J’ai fait un bon temps au tour tout seul et le rythme n’est pas mal non plus". Le rythme de course, "El Diablo" compte dessus pour lui sauver la peau. A ses yeux, sur un circuit gourmand dans l'usure des gommes, celui qui réussira le mieux à tirer parti des pneus usés devrait s'imposer. "C’est difficile de bien comprendre le rythme, on pourrait aller plus vite, mais les pneus ne tiendraient que 10 tours", ajoutait-il justement.

"C’est OK car le challenge était entre moi et Fabio, donc je suis heureux d’être devant", a pointé un Bagnaia qui n'a pas manqué de noter qu'il était à deux dixièmes de la pole de Jorge Martin mais à deux centièmes seulement de la cinquième place de son rival. Le départ devrait jouer, comme souvent, un rôle primordial. A Philipp Island, où le championnat du monde de moto n'était plus allé depuis 2019 à cause du Covid, il est difficile de doubler. Quartararo n'y a pas de bons souvenirs puisque malgré une deuxième place sur la grille en 2019 il avait abandonné, laissant à Marc Marquez le soin d'enquiller une cinquième victoire de rang.

Alors qu'il sera une nouvelle fois seul pilote Yamaha dans les positions de tête et que les consignes d'équipe pourraient jouer entre Bagnaia d'un côté et les pilotes Ducati-Pramac, Martin et Zarco, de l'autre, Quartararo sait que ses deux points d'avance ne tiennent plus qu'à un fil. La donne est simple : si Bagnaia finit devant son rival et dans le Top 4, il sera assuré de rentrer d'Australie en leader du championnat du monde. Le Français connaît sa mission.

