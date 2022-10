L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a décroché samedi la pole position du Grand Prix d'Australie en MotoGP, tandis que le leader au championnat, le Français Fabio Quartararo (Yamaha), partira 5e, deux places derrière son poursuivant au général Francesco Bagnaia, 3e.

Martin, qui a établi au passage un nouveau record du tour du circuit de Phillip Island, s'élancera devant le sextuple champion du monde de MotoGP, l'Espagnol Marc Marquez (Honda), 2e devant le pilote Ducati au départ de la 18e manche (sur 20) de la saison donné dimanche à 5h du matin.

Sur le tracé maritime à la croisée des océans Pacifique et Indien dans le sud de l'Australie, la deuxième ligne revient à l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), 4e, et aux deux Français de la grille - Quartararo 5e et Johann Zarco (Ducati-Pramac), 6e. Au championnat, deux points seulement séparent Quartararo de l'Italien Bagnaia, un écart qui monte à 20 points avec Espargaro, 3e au général.

"Je suis content d'être devant!", a réagi l'Italien à l'issue des qualifications, qui explique avoir "poussé dès le départ" pour tenter de tenir à l'écart son adversaire principal en cette fin de saison.

Dans la fraîcheur australienne - mais avec le soleil retrouvé après les pluies diluviennes tombées plus tôt dans la semaine - le local de l'épreuve Jack Miller (Ducati) n'a signé que le 8e meilleur temps et partira donc en troisième ligne.

