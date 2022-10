Il s'agit peut-être bien du tournant de la saison. Et il ne penche clairement pas en faveur de Fabio Quartararo (Yamaha Factory), auteur de deux erreurs qui ont propulsé le Niçois au sol après dix tours de course sur la piste étroite de Phillip Island, en Australie. Très vite tendu sur sa machine malgré un envol réussi, "El Diablo" n’a pu qu’observer depuis son box le podium de Francesco Bagnaia (Ducati), dépassé in extremis par un duo espagnol.

Si Alex Rins (Suzuki) a su contenir Marc Marquez (Repsol Honda) jusqu’à la ligne, le Turinois, troisième, est le grand vainqueur du jour. Ce dernier prend le pouvoir au classement avec 14 points d’avance sur Quartararo, et ce à deux manches de la fin de la saison. Rien n’est perdu pour le Tricolore, mais la dynamique est clairement rouge.

Quartararo, l’erreur de trop

A force, le souvenir tourmenté de 2020 refait de plus en plus surface. Englué dans une spirale négative, Fabio Quartararo y a perdu un titre pourtant à sa portée dans le final. Ce dimanche, après la course chaotique en Thaïlande (17e), le Français s’est une nouvelle fois sorti des points, cette fois en allant à terre. Un gadin qui pèse très lourd dans les comptes, puisque le Niçois perd la tête du championnat et accuse désormais un retard assez conséquent : 14 points.

Déjà contraint à l’abandon il y a trois ans sur la dernière édition, le Français a récidivé ce dimanche, alors que le tracé sinueux présenté par l’écrin australien battu par les vagues de l’océan Indien semblait correspondre à merveille au style de sa Yamaha. Auteur d’une excellente mise en action (3e au premier virage), "El Diablo" s’est ensuite peu à peu crispé sur sa monture, rétrogradant dans la file toujours très compacte des pilotes à Phillip Island.

Jusqu’au premier couac, intervenu après quatre tours. Quartararo a manqué de chuter et, en tentant de redresser sa moto, a été obligé de tirer tout droit dans l’herbe. Un sauvetage qui coûtera très cher puisque le Tricolore a dû repartir au-delà de la 20e position. Il faudra dès lors quelques dépassements et la collision brutale entre Alex Marquez (LCR Honda) et Jack Miller (Ducati) pour revoir le Niçois dans les points (15e). Sauf qu’à force de pousser, Quartararo a chassé de l’avant et terminé le casque dans les graviers après dix tours de course. La déception est à la hauteur de l’envie déployée par le champion du monde en titre pour limiter les dégâts face à son grand rival, Pecco Bagnaia.

