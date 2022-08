Les Bleus sont sur leur lancée. Déjà l'homme le plus rapide la veille, Johann Zarco (Ducati-Pramac) a une nouvelle fois trusté le haut de la fiche des temps, ce samedi matin, lors de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche. Fabio Quartararo (Yamaha), pris en sandwich par l'armada Ducati vendredi, s'est rapproché en établissant le deuxième temps. De bon augure avant la qualification (14h10).

Toujours aussi méticulieux, Zarco a été le seul pilote capable d'abaisser le chrono sous les 1'29, avec un tour bouclé en 1'28"964. Son compatriote champion du monde en titre lui a cédé 0"153, alors que les écarts ont été bien plus importants que lors des deux premières séances. Francesco Bagnaia (Ducati), cinquième derrière son coéquipier Jack Miller (Ducati) et son possible futur voisin de box Jorge Martin, a été repoussé à près d'une demi-seconde.

Dauphin de Quartararo en championnat, Aleix Espargaro vit un début de week-end délicat. En difficulté, l'Espagnol a dû se contenter du 11e temps et devra passer par la Q1 en qualification. Le pilote Aprilia s'est d'ailleurs fait une belle frayeur en toute fin de séance, en frôlant Zarco, qui sortait des stands...

