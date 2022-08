Bagnaia s’offre la passe de trois. Invaincu depuis Assen et son brillant succès en terre hollandaise, Francesco Bagnaia s’est adjugé une troisième victoire consécutive ce dimanche après-midi à l’occasion du Grand Prix d’Autriche de Moto GP. Auteur d’un envol parfait depuis la deuxième place sur la grille, le pilote Ducati a dominé la course de bout en bout pour finalement s’imposer avec moins d’une seconde d’avance sur Fabio Quartararo (Yamaha) et son coéquipier Jack Miller (Ducati).

Vainqueur pour la cinquième fois depuis le début de l’année, Bagnaia (156 points) poursuit sa lente, mais irrémédiable remontée au classement mondial puisque l’Italien ne compte désormais plus que 44 longueurs de retard sur le leader et épatant deuxième aujourd’hui Fabio Quartararo (200 points). Auteur d’un envol timide qui l’a vu reculer à la sixième place derrière l’Aprilia de Maverick Vinales, le Niçois a ensuite réalisé une course de toute beauté pour finalement arracher la place de meilleur des autres derrière "Pecco".

Fabio Quartararo lors du Grand Prix d'Autriche Crédit: Getty Images

Parvenu, notamment, à se défaire de la Ducati de Jack Miller grâce à un dépassement pour le moins culotté à la nouvelle chicane dans le 25e tour, Quartararo réalise, lui aussi, une bonne opération au championnat puisque son septième podium en 2022 conjugué à la sixième place de son plus proche rival au classement Aleix Espargaro (Aprilia) lui permet de repousser l’Espagnol à 32 longueurs (168 points) soit un peu plus qu’une victoire d’écart.

Moins à la fête que son compatriote sur un tracé du Red Bull Ring pourtant très favorable à sa Ducati, Johann Zarco (Pramac) a finalement bien limité la casse en terminant au cinquième rang juste derrière l’épatant Luca Marini (VR46). De nouveau handicapé par un envol manqué - il a chuté d’entrée à la douzième place - le Cannois a bien su réagir par la suite même si son dimanche après-midi autrichien fut loin d’être un long fleuve tranquille.

