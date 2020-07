GRAND PRIX D'ESPAGNE - L'Espagnol Albert Arenas a remporté dimanche l'épreuve Moto3 du Grand Prix, consolidant ainsi sa première place au championnat du monde.

Après avoir déjà remporté la première course disputée au Qatar en mars, l'Espagnol Albert Arenas a remporté dimanche l'épreuve Moto3 du GP d'Espagne, confortant par la même occasion sa première place au championnat du monde. Il a devancé le Japonais Ai Ogura et l'Italien Tony Arbolino. Le Japonais Tatsuki Suzuki, parti en pole position, a terminé 8e. La course a été marquée par une lutte entre plusieurs pilotes se jouant à l'aspiration. C'est le Britannique John McPhee qui en a fait les frais en étant poussé hors de la piste dans le dernier virage par Arbolino alors qu'il essayait de passer par l'extérieur après avoir mené le peloton dans les ultimes tours.

"Cette course a été très dure en raison de la chaleur et de l'usure du pneu arrière. Mais j'avais de bonnes impressions et j'ai pu continuer à aller vite dans les virages", a déclaré Albert Arenas qui remporte ainsi à 23 ans sa 5e victoire en Moto3, catégorie dans laquelle il court depuis 2014. Contrairement à la catégorie reine MotoGP, les Moto3 et Moto2 avaient pu disputer une épreuve au Qatar début mars avant que le championnat du monde ne soit suspendu en raison de l'épidémie de coronavirus.

