Le duel promet d'être superbe. Francesco Bagnaia a en tout cas planté le décord en signant le record du Mugello pour s'emparer du meilleur temps de la troisième séance d'essais libres samedi. Déjà le plus rapide des essais la veille, Bagnaia a bouclé son tour en 1 min 45 sec 456/1000 lors d'une séance qui a vu un autre record être égalé: les 362,4 km/h de vitesse de pointe du Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) au Qatar en début d'année. C'était attendu au bout de la plus longue ligne droite du calendrier (1,141 km) et promis à une des puissantes Ducati, mais c'est finalement une KTM qui y est parvenue aux mains du Sud-Africain Brad Binder.

Deuxième sur la feuille des temps, le Français Fabio Quartararo (Yamaha), leader du championnat avec un point d'avance sur Bagnaia, est pointé à 157/1000 et Binder, 3e, à 196/1000. Suivent le vainqueur des deux dernières manches, l'Australien Jack Miller (Ducati), à 245/1000, et Zarco à 269/1000. Absents du Top 10 des trois séances combinées, les Espagnols Maverick Vinales (Yamaha), qui a chuté, et Marc Marquez (Honda), ainsi que l'Italien Valentino Rossi (Yamaha-SRT) devront passer par le repêchage des qualifications en début d'après-midi pour espérer prétendre aux premières places sur la grille de départ dimanche.

Fabio Quartararo (Yamaha Factory) lors des essais libres du Grand Prix d'Italie - 28/05/21

Classement combiné des trois premières séances d'essais libres MotoGP du Grand Prix d'Italie sur le circuit du Mugello

1. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 1:45.456

2. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0.157

3. Brad Binder (RSA/KTM) 0.196

4. Jack Miller (AUS/Ducati) 0.245

5. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 0.269

6. Alex Rins (ESP/Suzuki) 0.298

7. Miguel Oliveira (POR/KTM) 0.335

8. Joan Mir (ESP/Suzuki) 0.369

9. Pol Espargaro (ESP/Honda) 0.402

10. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) 0.409

11. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 0.439

12. Marc Marquez (ESP/Honda) 0.557

...

18. Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT) 0.902

NDLR: les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps des trois premières séances d'essais libres participent directement à la deuxième séance qualificative (Q2), qui détermine les douze premières places sur la grille de départ. Les autres doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) dont les deux plus rapides sont repêchés pour la Q2.

