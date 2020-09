"Battre Fabio sur un tour de qualification c'est bien car cela veut dire que vous êtes très vite. Je voulais faire un très bon tour et demain on va essayer de faire une bonne course", a déclaré Morbidelli, actuellement 5e au championnat du monde. "J'ai fait du mieux que j'ai pu. Je suis content de ma deuxième place car Franco était très vite aujourd'hui et il mérite sa pole", a déclaré pour sa part le pilote français, pour l'instant 2e au classement général.