Aleix Espargaro (Aprilia) est devant. L'Espagnol, actuellement deuxième du championnat du monde, a réalisé le meilleur temps des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de Catalogne vendredi sur le circuit de Barcelone-Catalogne avec un tour en 1'39''402. Le pilote Aprilia a devancé de 0''303 Maverick Vinales et de 0''488 Enea Bastianini.

Les pilotes de l'écurie officielle Ducati, Francesco Bagnaia et Jack Miller, sont aux 4e et 7e places. Sur la chaleur du tracé catalan, Fabio Quartararo, leader du général, n'a pris que le 9e temps à 0''721 d'Aleix Espargaro. Le champion du monde en titre, dont le contrat chez Yamaha a été renouvelé jusqu'à la fin de la saison 2024, a expliqué avoir été notamment pénalisé par la faible adhérence de ses pneus sur la piste.

Zarco dix-septième

"Les conditions de la piste ne sont pas bonnes pour moi. Quand on met des pneus neufs, on a l'impression d'avoir déjà fait 10 tours avec... C'était vraiment mauvais", a expliqué le pilote. L'autre Français du paddock, Johann Zarco (Ducati-Pramac), s'est adjugé le 17e temps de la journée, après avoir vu son meilleur temps annulé.

"On manque de vitesse simplement, on n'a pas encore tout bien géré en termes de réglages... du coup ça ne va pas très bien. Dommage aussi...que la direction de course ait annulé mon tour", s'est désolé le Français, qui parle d'une "erreur" de drapeaux de la part des commissaires. Cinquième au classement général, Johann Zarco devra améliorer son chrono lors de la 3e séance samedi à 9h55 s'il veut entrer dans les dix premiers temps, qualifiés directement pour la deuxième partie des qualifications (Q2, 14h35) sans passer par les repêchages (Q1, 14h10). (Avec AFP)

Classement combiné des deux premières séances d'essais libres

1. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 1.39:402

2. Maverick Vinales (ESP/Aprilia) à 0.303

3. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Gresini) 0.488

4. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.548

5. Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac) 0.587

6. Brad Binder (AFS/KTM) 0.681

7. Jack Miller (AUS/Ducati) 0.693

8. Alex Rins (ESP/Suzuki) 0.699

9. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.721

10. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha) 0.802

...

17. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 1.350

