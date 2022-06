Démonstration d’un Quartararo maître des éléments, doublé français sur le podium. Le plus fort et de loin, Fabio Quartararo (Yamaha factory) a assommé la concurrence sur le Grand Prix de Catalogne dimanche, signant sa deuxième victoire cette saison, la dixième en carrière. Le Niçois l’a emporté haut la main devant Jorge Martin (Prima Pramac), deuxième, et Johann Zarco (Prima Pramac), troisième opportuniste après un dernier tour de folie. Alors sur le podium, Aleix Espargaro a fêté son bien un tour trop tôt, et laissé filer de gros points dans la lutte pour le titre. El Diablo, toujours plus leader du général (147 points), n’en demandait pas tant.

Ad

La chevauchée de Quartararo, le cauchemar de Bagnaia

Grand Prix de Catalogne Espargaro était trop chaud pour Quartararo et les Ducati HIER À 12:57

Le paddock était prévenu, le circuit de Barcelone sied à ravir aux qualités de Fabio Quartararo, véritable métronome de la gestion des pneus. Lancés dans des conditions rendues extrêmes par une chaleur accablante, les pilotes ont joué les équilibristes sur un tracé au grip incertain. Un an après avoir terminé la course la combinaison ouverte, le torse débarrassé du plastron, El Diablo n’a cette fois pas étouffé dans la fournaise de Barcelone. Au prix d’un envol parfait, le Niçois a évité les pièges du premier virage, qui n’a pas épargné le malchanceux Pecco Bagnaia (Ducati), percuté à l’arrière par Takaaki Nakagami (LCR Honda).

Alors que la mi-saison se profile, les rivaux annoncés du Français ont été piégés par l’asphalte surchauffée, à l’image d’Enea Bastianini (Gresini), tombé après sept petits tours de course. Poussé par des gradins garnis de drapeaux tricolores, Quartararo a livré une partition sans fausse note, gonflant son avance tour après tour. Jamais inquiété, celui qui a déjà gagné ici en 2020 et signé la pole position l’an passé a trouvé un rythme intenable pour ses adversaires. Sur la ligne, Quartararo a gardé six secondes d’avance sur Jorge Martin (Prima Pramac), héroïque avant d’aller opérer une main droite en souffrance.

Zarco peut remercier Espargaro qui a célébré un tour trop tôt

Derrière le Madrilène, Johann Zarco (3e, Prima Pramac) a offert, presque surpris, un doublé français sur le podium. Le Cannois, longtemps quatrième et guidé par l’espoir de conquérir le podium à l’aide d’un pneu dur à l’arrière, n’a sans doute pas compris (comme beaucoup) pourquoi Aleix Espargaro (Aprilia), alors deuxième, a relâché les gaz. Le Catalan, surmotivé sur ses terres, a célébré son podium un tour trop tôt, une bévue rarissime à ce niveau, tant les pilotes sont abreuvés d’indications, que ce soit sur les panneaux ou les tableaux de bord. Le dauphin de Quartararo au général mettra du temps à ruminer, lui qui avait signé la veille la pole, record de la piste en prime.

Si Zarco peut se satisfaire d’un 14e podium en catégorie reine et d’une 4e place au général, le grand gagnant du jour se nomme assurément Quartararo. Le champion du monde en titre a fait le trou au classement (147 pts), avec désormais 22 points d’avance sur Espargaro (2e, 122 pts), et 53 longueurs sur Bastianini (3e, 94 pts). La cuvée 2022 est encore longue, et le Niçois ne déroge pas à sa rhétorique prudente. Mais au vu de la forme affichée dimanche, le Français a bien quelque chose en plus par rapport au reste du plateau.

Grand Prix de Catalogne Espargaro domine la première journée d'essais, Quartararo loin derrière HIER À 15:39