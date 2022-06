Vendredi, Fabio Quartararo aurait probablement signé des deux mains pour un tel scénario. Sans trop y croire. Deux jours plus tard, après un Grand Prix de Catalogne qu'il a dominé de la tête et des épaules , le Français a bouclé un week-end qui pourrait s'avérer être un tournant dans sa quête d'un deuxième sacre mondial.

Vendredi, je me disais qu'un Top 10 ou un Top 5 serait bien", a-t-il révélé "El Diablo" avait débarqué à Montmelo en favori, le tracé catalan étant son circuit fétiche et sa performance au Mugello lui ayant permis de garder le plein de confiance. La première journée d'essais avait jeté un voile sur ses ambitions, les conditions de piste et la faible adhérence ayant muselé les points forts de sa M1. "", a-t-il révélé sur motogp.com

Je m'attendais à plus de bagarre

Mais tout au long d'un week-end studieux, le champion du monde en titre n'a cessé de travailler sur la compréhension des pneumatiques. Jusqu'à se sentir "très rapide" sur des gommes usées, dimanche matin, lors du warm-up. Restait à faire le plus dur : effacer le plus vite possible le poleman, Aleix Espargaro, pour s'éviter une lutte plus exigeante pour la Yamaha que pour l'Aprilia.

"J'ai pris un bon départ, a analysé Quartararo en conférence de presse. Habituellement, quand quelqu'un freine au premier virage, on sait qu'on a une petite marge mais Aleix a freiné très tard. J'ai freiné plus tard mais j'ai dû sortir large au premier virage. J'ai bien défendu au N.2 en prenant beaucoup de risques."

Je m'attendais à plus de bagarre, a avoué le vainqueur du jour. Quand on mène une course comme ça, c'est super long et on pense à des choses auxquelles il ne faudrait vraiment pas penser sur la moto. C'est vraiment idiot." Ils ont payé. Car après cela, le Français s'est envolé et a laissé ses principaux rivaux s'éliminer un à un, par malchance (Bagnaia), mégarde (Bastianini) ou manque de concentration (A. Espargaro) . ", a avoué le vainqueur du jour.."

Espargaro à 22 points, Bagnaia à 66

Le Niçois a lutté contre lui-même plus que contre la concurrence. Mais à l'arrivée, le coup porté sur le casque de ses poursuivants est lourd. Aleix Espargaro, qui le marquait au cuir, est maintenant repoussé à 22 points, soit presque un joker. Bastianini et Zarco comptent plus de 50 unités de retard (53 et 56 précisément), plus de deux grands prix. Et Bagnaia, surtout Bagnaia, a maintenant un retard de 66 pions. Un gouffre.

Pour le champion du monde en titre, pour qui il est important de se construire un matelas d'avance avant le dernier tiers du Championnat où il se rendra sur des circuits qu'il apprécie moins, tout se passe donc mieux prévu. "Ce devait être difficile au Mugello et ici, a-t-il rappelé au micro officiel. Mais faire deux et un, c'est un très bon résultat au final." Le pilote de 23 ans maximise.

Et à court-terme, d'autres opportunités devraient se présenter. "L'Allemagne et les Pays-Bas, ce sont deux circuits qui peuvent être très bien pour nous, a souligné le chouchou de Yamaha sur Canal+. [...] Mon objectif est très clair : c'est de gagner." Après une semaine qui lui aura permis d'éclaircir son avenir et de décrocher son deuxième succès saisonnier, tout semble maintenant plus limpide : "Je pense qu'on est sur une très bonne voie pour l'avenir."

