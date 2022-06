Il est chez lui à Barcelone, et il l'a confirmé ce samedi. Aleix Esparagaro, né à seulement quelques kilomètres du circuit, partira en pole position du Grand Prix de Catalogne dimanche. L'Espagnol a signé en prime avec son Aprilia le record du circuit - qui lui appartenait - en 1.38:742, sous une chaleur terrible pour les pilotes. Fabio Quartararo sera en première ligne dimanche, et Johann Zarco en 4e position.

Ad

Une pole pour 31 millièmes

Grand Prix de Catalogne Espargaro domine la première journée d'essais, Quartararo loin derrière IL Y A UN JOUR

Déjà très impressionnant et le plus rapide lors des séances d'essais libres, Espargaro a confirmé son avantage à domicile lors d'une Q2 bien maîtrisée. Si Fabio Quartararo (Yamaha), seulement 6e en FP3, a cru à un exploit avec la pole provisoire pendant plus de la moitié de la séance, le Niçois devra se contenter de la 3e place au final après "un gros combat" selon ses mots pour Canal +, derrière Francesco Bagnaia (Ducati), battu de simplement 31 millièmes par le poleman du jour.

Johann Zarco a cru de son côté pouvoir intégrer la première ligne au prix d'un dernier tour prometteur, mais le pilote Ducati-Pramac sera tout en haut de la deuxième ligne, venant conclure une bonne séance de qualifications côté tricolore. Il faudra confirmer ces espoirs lors du Grand Prix dimanche (14h00), avec notamment une première place au classement général à confirmer pour Fabio Quartararo. Mais face à cet Espargaro-là, il n'y avait rien à faire samedi.

Grille de départ du Grand Prix de Catalogne sur le circuit de Barcelone-Catalogne :

1. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) en 1.38:771

2. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

3. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

4. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac)

5. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-Gresini)

6. Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac)

7. Alex Rins (ESP/Suzuki)

8. Maverick Vinales (ESP/Suzuki)

9. Luca Marini (ITA/Ducati-VR46)

10. Pol Espargaro (ESP/Honda)

11. Jack Miller (AUS/Ducati)

12. Takaaki Nakagami (JAP/Honda LCR)

Grand Prix de Catalogne Marquez opéré avec succès du bras droit HIER À 07:20