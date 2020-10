Finalement, " le bonus " a filé entre les gants de Johann Zarco. C'est en ces termes que le Français avait qualifié le second guidon d'usine Ducati, qu'il convoitait en même temps que Francesco Bagnaia. L'Italien a été promu et le pilote tricolore ne roulera pas au Grand Prix de France avec l'assurance de porter la prestigieuse combinaison rouge la saison prochaine. Qu'importe : il a obtenu une chose qu'il espérait par-dessus tout. Ou plutôt deux.

Elevé chez Pramac pour la saison 2021, le double champion du monde Moto2 aura entre les mains une machine capable de l'emmener régulièrement sur le podium, pourquoi pas sur la plus haute marche, ce qu'il n'avait jamais véritablement eu depuis son passage en catégorie reine. Il aura à sa disposition le même matériel que les deux pilotes d'usine, Jack Miller et "Pecco" Bagnaia, ainsi qu'un soutien appuyé du constructeur italien tout au long de l'exercice.

Zarco a donc eu le gâteau mais il partait d'un peu plus loin pour avoir la cerise. Bagnaia a l'avantage d'être jeune et de pouvoir exploiter un grand potentiel. Il a, en somme, le profil que tous les grands constructeurs ont recherché - et trouvé, pour la plupart - en plus d'être Italien. Ce qui constitue tout de même un petit avantage : depuis 2010 et la dernière saison du meilleur pilote de son histoire, Casey Stoner, Ducati n'a plus aligné un duo dépourvu du moindre pilote transalpin.