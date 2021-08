Grand Prix de Grande-Bretagne

Intouchable Fabio Quartararo. Le pilote Français a assommé la concurrence dimanche sur le circuit de Silverstone. Large dominateur, le Niçois (Yamaha Factory) a conquis une cinquième victoire cette saison, et surtout frappé un grand coup dans l’optique de la couronne mondiale. Dernier vainqueur en date (en 2019) en Grande-Bretagne, Alex Rins (Suzuki), deuxième, a obtenu un premier podium cette saison devant Aleix Espargaro qui a offert à Aprilia son premier podium en catégorie reine. Une première également pour le frère de Pol en MotoGP, aux anges, loin devant la mine contrariée de Johann Zarco (Pramac), seulement 11e.

Tout est parti d’une promesse sous la pluie autrichienne. Fabio Quartararo, rescapé du flag to flag a confié à l’arrière de son box avoir "hâte d’être (à Silverstone)" sur un circuit qui "lui correspondait". "El Diablo" a tenu parole devant les tribunes combles de l’écrin anglais, où des milliers de drapeaux jaunes flottaient en hommage à la dernière procession du Docteur Rossi. Le spectacle n’a pas attendu longtemps puisqu’après seulement quelques virages sur le circuit le plus long de la saison, Marc Marquez (Repsol Honda) et Jorge Martin (Pramac) se sont mutuellement sabordés.

