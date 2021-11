Nouveau coup d'arrêt pour Marc Marquez. Vainqueur des deux derniers Grands Prix, de nouveau très performant, l'Espagnol manquera le Grand Prix d'Algarve à Portimao, ce week-end, après avoir été victime d'une "légère commotion cérébrale" selon son équipe. "Samedi, alors qu'il se préparait pour le Grand Prix d'Algarve lors d'une de ses séances d'entraînement tout-terrain habituelles, Marc Marquez a fait une chute qui lui a causé une légère commotion cérébrale", précise Honda dans un communiqué.

Ad

Grand Prix de l'Algarve Quartararo en redemande : "Ce n'est pas parce que j'ai gagné que je suis en vacances" 28/10/2021 À 12:05

"Après quelques jours de repos à la maison et voyant qu'il ne se sentait toujours pas bien, l'état actuel de Marquez a été évalué par les médecins aujourd'hui. Par mesure de précaution ce week-end, il ne participera pas au Grand Prix de l'Algarve." Le sextuple champion du monde de MotoGP a manqué toute la saison 2020 ainsi que les premières courses de 2021 à cause d'une grave blessure au bras droit contractée lors d'une chute en course. Ces dernières semaines, il retrouvait progressivement son niveau d'avant son accident l'an dernier.

Saison 2022 Malédiction, attachement, business : Pourquoi Quartararo a refusé de porter le N°1 27/10/2021 À 11:20