Grand Prix de Malaisie

L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a décroché samedi la pole position du GP de Malaisie en MotoGP, loin devant le leader du championnat, Francesco Bagnaia, qui s'élancera 9e soit trois places devant son poursuivant au général Fabio Quartararo, 12e.

Bagnaia (Ducati) dispose d'une première balle de match ce week-end pour décrocher son premier sacre en MotoGP face au tenant du titre, le Français Quartararo (Yamaha), qui pointe à 14 points de l'Italien au championnat.

L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), 10e sur la grille, et l'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini), qui partira 2e dimanche, sont toujours mathématiquement dans la course, mais leurs chances sont plus minces à deux courses de la fin. Derrière Martin, qui signe au passage le record du tour, et Bastianini, l'Espagnol Marc Marquez (Honda) s'élancera de la troisième place.

