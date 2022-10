Brad Binder a signé vendredi le meilleur temps cumulé des essais libres du Grand Prix de Malaisie, où le leader au championnat Francesco Bagnaia pointe aux portes du Top 10, derrière le Français Fabio Quartararo (7e).

Ad

Avec un tour en 1'59''479 enregistré lors de la première séance d'essais dans la matinée sur piste sèche, le pilote KTM a devancé de 0''097 la Suzuki d'Alex Rins et de 0''144 le sextuple champion du monde de la catégorie reine Marc Marquez (Honda).

Grand Prix de Malaisie "Maintenant, je n'ai plus rien à perdre" IL Y A 15 HEURES

Sur une piste sèchante après des trombes d'eau tombées pendant plus d'une heure qui ont retardé les derniers essais de la journée, aucun pilote n'est parvenu à améliorer son temps lors de la séance de l'après-midi, au cours de laquelle Cal Crutchlow (Yamaha-RNF) s'est mis en valeur devant Francesco Bagnaia (Ducati) et Alex Marquez (Honda-LCR). Avec une météo toujours à l'orage samedi, il n'est pas assuré que qui ce soit puisse réaliser un meilleur chrono lors des essais libres 3 à 10h50 (04h50 heure française), avant les qualifications.

Les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps des trois séances d'essais libres disputées vendredi et samedi participent directement à la deuxième séance qualificative (Q2), qui détermine les 12 premières places sur la grille de départ. Les autres devront participer à une séance qualificative préalable (Q1) prévue dès 15h05 samedi (09H05), dont les deux plus rapides sont repêchés pour la Q2.

Si Fabio Quartararo (Yamaha), deuxième au championnat et 7e meilleur temps combiné vendredi, est pour l'instant qualifié pour la Q2, Francesco Bagnaia, 11e, passera par le repêchage s'il n'améliore pas son temps. L'Italien a une première balle de match ce week-end pour décrocher son premier titre en MotoGP. L'Espagnol Aleix Espargaro, troisième au championnat et toujours en course pour le titre, a lui vécu une journée cauchemardesque faite d'une chute puis de problèmes techniques sur son Aprilia. Il signe pour l'instant le très modeste 20e temps des essais.

Classement des essais libres

1. Brad Binder (AFS/KTM) en 1'59''479

2. Alex Rins (ESP/Suzuki) 0''097

3. Marc Marquez (ESP/Honda) 0''144

4. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Gresini) 0''396

5. Joan Mir(ESP/Suzuki) 0''472

6. Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac) 0''487

7. Fabio Quartararo (FRA/ Yamaha) 1''064

8. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-Gresini) 1''073

9. Luca Marini (ITA/Ducati-VR46) 1''254

10. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46) 1''288

11. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 1''291

...

15. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 1''569

...

20. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 2''175

Grand Prix de Malaisie Bagnaia titré en Malaisie ce dimanche si... HIER À 07:55