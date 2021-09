Canal Plus : "Le travail est fait, le rythme est très, très bon. Première ligne, c’est de bon augure pour demain (dimanche)." Petite chute mais grand sourire. Fabio Quartararo, leader du championnat, a échoué dans sa quête de pole position, samedi à Saint-Marin . Le pilote Yamaha est tombé, sans gravité, alors qu’il abattait sa dernière carte dans l’optique d’effectuer le meilleur chrono. Mais il s’est montré plutôt satisfait de sa troisième place, au micro de: "(dimanche)."

Pourtant, l’identité du poleman a de quoi le faire un peu tiquer. C’est son dauphin Francesco Bagnaia qui a décroché la timbale, devant son coéquipier chez Ducati, Jack Miller. Quartararo a tout fait pour terminer devant ce sacré duo. D’où son dérapage lors de la fin de la séance de qualification. Il explique sa décision de prendre des risques, jusqu’au bout : "C’était mon choix (…) Je me suis dit ‘on a un chrono qui est déjà très bon et peut nous mettre sur la première ligne’… mais j’ai freiné beaucoup trop tard. J’essayais vraiment d’avoir cette pole position."

Grand Prix de Grande-Bretagne Quartararo : "J'ai vu plusieurs commentaires disant que je ferais des erreurs..." 29/08/2021 À 16:09

Quartararo ne se mouille toujours pas : "La suite ? On verra bien"

Questionné sur le duel qui se présage, entre lui et Bagnaia, Quartararo n’est pas entré dans ce jeu. Que ce soit dans l’optique de gagner le Grand Prix ou le championnat du monde, il n’est pas obnubilé par son rival italien. "Mon objectif est d’essayer de me battre pour essayer d’obtenir ce podium, cette victoire… et la suite ? On verra bien. En tout cas je suis déjà content de cette qualif’", s’est-il contenté de commenter.

Au classement général, Fabio Quartararo compte 53 points de marge sur Francesco Bagnaia et 57 sur Joan Mir (Suzuki, 3e du championnat, 11e de la qualification). Il dispose ainsi d’un petit matelas par rapport à la concurrence, à cinq épreuves du terme de la saison, et alors que la pluie pourrait, ce dimanche, être un facteur important sur le circuit de Misano , après le temps clément de ce samedi.

Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo - MotoGP Crédit: Getty Images

Grand Prix de France Des hics, des déclics et un résultat historique : Zarco - Quartararo, toujours plus haut 16/05/2021 À 16:08