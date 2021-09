Le duel tant attendu a bien eu lieu. Francesco Bagnaia a finalement résisté jusqu’au bout à Fabio Quartararo, revenu comme un missile de l’arrière, pour s’adjuger dimanche le Grand Prix de Saint-Marin et de Rimini. Un second succès de rang pour l’Italien de chez Ducati, déjà vainqueur en Aragon il y a une semaine, mais la bonne opération du jour est tricolore. A quatre grands prix du terme de la saison, le Niçois (Yamaha Factory) a fait plus que sauver les meubles en accrochant une superbe deuxième place devant l’énorme surprise Enea Bastianini (Avintia), en transe à domicile.

Deuxième, Quartararo conserve la main pour le titre

Deux ans après l’acte de naissance, Fabio Quartararo a bien grandi. "El Diablo", frustré dans le dernier tour par un Marc Marquez souverain en 2019, a bien cru tenir une revanche de choix avec une victoire en patron. Mais l’adage suggère qu’un succès revêt une robe plus éclatante lorsque l’adversité est au rendez-vous. Déjà en mode "résistance" face à Marquez (Repsol Honda) la semaine dernière en Aragon, Bagnaia a remis le couvert dimanche en repoussant la remontée éclair du Français malgré le flanc gauche usé de ses pneumatiques.

S’il n’a pas remporté cette bataille sur une piste transalpine qu’il affectionne, Quartararo a pu se consoler avec une opération parfaite au général. Le Niçois conserve 48 points d’avance sur le lauréat du jour, le tout à seulement quatre manches de la fin de la saison.

19e podium en MotoGP, Quartararo au sommet de la moto française

On attendait l’orage et les averses. Mais le ciel a décidé d’être clément avec les pilotes, peut-être influencé par la nuée de drapeaux jaunes frappés du soleil en l’honneur de l’ultime procession du docteur Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT). Sur les bords de la mer Adriatique et malgré le parfum familier d’une Italie qu’il lui est si familière, Johann Zarco (Pramac) n’a jamais trouvé son rythme, plombé par un départ catastrophique (8 places de perdues). Distancé au général (4e à 93 points), le Cannois va désormais passer sur le billard pour traiter un syndrome des loges.

Une fin d’exercice pénible pour le double champion du monde Moto2 (2015-2016), a contrario du rookie Bastianini qui, sur la moto du Français de l’an dernier, a fait le spectacle devant les siens pour obtenir un premier podium en catégorie reine. En bon chasseur de records, Quartararo (22 ans) a bousculé une nouvelle fois les statistiques avec un 19e podium en catégorie reine. "El Diablo" règne à présent seul devant Christian Sarron (18 podiums) sur la moto française. En attendant le sacre planétaire.

