Soleil rouge à Valence. Sous une nuée de drapeaux jaunes frappés d’un soleil en l’honneur de la dernière de Valentino Rossi (Petronas), Ducati et ses bolides rouges ont fait la loi dimanche sur le circuit Ricardo Tormo de Cheste (Communauté de Valence). Francesco Bagnaia a signé un quatrième succès en catégorie reine, le second de rang, devançant Jorge Martin (Pramac) et Jack Miller pour un podium 100% Ducati. Plus à l’aise qu’en qualifications, Fabio Quartararo (Yamaha Factory) a conclu une saison historique au 5e rang, une position devant Johann Zarco (Pramac), 6e. Pour son ultime procession en Grand Prix, Valentino Rossi a coupé la ligne à une belle 10e place. La fin d’une ère.

Il ne pouvait en être autrement. Pas un nuage, pas de vent, un soleil coruscant comme projeté depuis les tribunes jaune fluo du circuit Ricardo Tormo. Le tout sous un ciel bleu qui ne voulait certainement rien rater du 432e et dernier départ de Valentino Rossi, 42 ans et 9 titres mondiaux au compteur. Pourtant, même si du propre aveu de Fabio Quartararo, ce dimanche était « le jour de Valentino, » la correction infligée par Ducati la veille lors des qualifications est restée bien ancrée dans toutes les têtes.

Ducati était au-dessus du lot

Comme d’habitude, le départ n’a pas arrangé les choses, malgré la présence des pilotes Suzuki dans le Top 5. La firme de Borgo Panigale a ensuite déroulé sa partition, au-dessus du lot, ce dimanche. Alex Rins et Joan Mir (Suzuki) ont bien essayé de tordre les pronostics, mais la chute du premier à 17 tours du terme et la perte de régime du second en fin de course (4e) n’ont pu éviter un podium rutilant à souhait. Le tout en se tournant déjà vers 2022.

