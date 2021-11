Un coup dur pour finir. Alors qu'il courait après ses premiers points en Moto3 et qu'il était très bien placé sur la grille, Lorenzo Fellon n'a pu boucler un tour, ce dimanche, au Grand Prix de Valence. Le Français, qui dispute sa première saison en Grands Prix, a subi une grosse chute et s'est vraisembablement relevé avec une douleur au poignet.

Ad

Grand Prix de Valence Remy Gardner, fils de Wayne, devient champion du monde de Moto2 IL Y A UNE HEURE

L'Espagnol de 18 ans Xavier Artigas (Honda) a lui remporté sa première course en Moto3 lors de cette 18e et dernière manche d'une saison remportée par Pedro Acosta, qui a chuté au dernier tour. Acosta s'était assuré du titre au Portugal dimanche dernier devenant, à 17 ans, le deuxième plus jeune champion du monde de l'histoire. L'Espagnol, qui débutait au niveau mondial cette saison, sera promu l'an prochain en Moto2.

Grand Prix de Valence Quartararo, un "cauchemar" et une nouvelle pique : "Je ne sais pas trop ce qu'il se passe..." IL Y A 20 HEURES