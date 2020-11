Johann Zarco est en tête après les deux premières séances d'essais du Grand Prix du Portugal. Le Français (Ducati-Avintia) devance les Espagnols Maverick Vinales (Yamaha) et Aleix Espargaro (Aprilia). Il effectue au Portugal sa dernière course pour l'écurie cliente de Ducati avant de rejoindre l'an prochain son écurie satellite, Pramac. Le GP du Portugal est l'ultime manche de la saison 2020 et l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), sixième vendredi, a déjà été couronné champion lors de la précédente manche à Valence en Espagne.