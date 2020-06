MotoGP : Un calendrier espéré la semaine prochaine

MOTOGP - Un calendrier de reprise du championnat du monde MotoGP devrait être annoncé la semaine prochaine avec toujours pour objectif de reprendre les courses en juillet, a déclaré mercredi Carmelo Ezpeleta, le PDG de Dorna, le promoteur du championnat.

"Nous espérons présenter notre calendrier la semaine prochaine", a indiqué Carmelo Ezpeleta, le PDG de Dorna, le promoteur du championnat, dans une vidéo mise en ligne sur le site officiel du MotoGP. "Si tout cela se passe bien, nous commencerons le 19 juillet à Jerez et les dernières courses auront lieu en novembre soit de 12 à 13 courses", a-t-il ajouté.

Une échéance fin juillet pour les courses non-européennes

Motocyclisme Ubbiali, neuf fois champion en catégories intermédiaires, est décédé IL Y A UN JOUR

Dorna a demandé au gouvernement espagnol l'autorisation d'organiser deux courses à huis clos les 19 et 26 juillet sur le circuit de Jerez (Andalousie) mais n'a pas encore obtenu le feu vert. Le championnat MotoGP aurait en principe dû commencer le 8 mars au Qatar mais seules les épreuves Moto2 et Moto3 avaient pu être organisées avant les mesures de confinement imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Plusieurs courses ont été reportées et jusqu'ici 7 ont été annulées.

"Pour les courses non-européennes qui n'ont pas été annulées, c'est à dire la Thaïlande, la Malaisie, les Etats-Unis et l'Argentine, nous avons une échéance à la fin juillet pour dire si nous continuons ou non", a précisé le PDG de Dorna. "Après les deux premières courses, nous verrons si le calendrier est composé de 12, 13 ou davantage d'épreuves avec un maximum de 16", a détaillé M. Ezpeleta en précisant qu'un protocole sanitaire strict avait été mis en place dans la perspective de la reprise du championnat.

Saison 2020 Grands Prix du Qatar, d'Autriche ou d'Argentine : le calendrier actualisé du championnat MotoGP 01/06/2020 À 08:16