Tony Arbolino sera absent pour le Grand Prix d'Aragon ce weekend. L'Italien, actuellement 4e au classement provisoire du championnat du monde, a voyagé avec une personne contaminée par le Covid et doit donc se placer en quarantaine. C'est le 2e pilote à devoir rater cette épreuve pour cause de coronavirus après son compatriote Valentino Rossi qui a été testé positif jeudi. Le vétéran italien, 41 ans et septuple champion du monde dans la catégorie reine, risque également de manquer la prochaine manche, disputée le 25 octobre sur le même circuit du Aragon