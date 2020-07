MOTOGP - Opéré avec succès de sa fracture de l'humérus droit, Marc Marquez a entamé sa course contre la montre. Désireux de revenir au plus vite, le pilote espagnol devrait déjà être en piste... ce week-end !

On savait Marc Marquez rapide. Mais à ce point, quand même... Opéré de sa fracture de l'humérus droit mardi, le pilote espagnol devait initialement faire son grand retour à partir du 9 août du côté de Brno. Le temps de se remettre de sa vilaine chute à Jerez lors du premier GP de la saison. Mais le quadruple champion du monde, pas du genre à vouloir rester regarder les autres, n'était visiblement pas du même avis. Et ce jeudi matin, son équipe Repsol-Honda a émis l'hypothèse d'un retour dès ce week-end.

"Après une opération réussie mardi, Marc Marquez retourne à Jerez", indique ainsi la formation de Marquez, sans en dire plus. Toutefois, avant d'envisager ce possible come-back anticipé, l'Espagnol devra obtenir le feu vert des médecins de la MotoGP. Un examen devrait avoir lieu ce jeudi en début d'après-midi. Pour rappel, lors de son opération, une plaque de titane et plusieurs vis, dans le but de stabiliser l'os, ont été posées à Marquez.

