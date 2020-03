Le Grand Prix de Thaïlande retrouve sa position initiale : le nouveau calendrier MotoGP dévoilé

Le Grand Prix de Thaïlande MotoGP devait avoir lieu le 22 mars. Il a finalement été repoussé au 4 octobre, et sera donc disputé dans les mêmes eaux que la saison dernière. La décision a été annoncée ce jeudi par la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Il s'agit d'une mesure prise pour lutter contre les risques liés à l'épidémie de coronavirus.

Pour permettre ce report, le Grand Prix d'Aragon, qui devait avoir lieu le 4 octobre, est avancé d'une semaine, au 27 septembre. Le Grand Prix inaugural de la saison 2020, prévu au Qatar dimanche, a été annulé en catégorie MotoGP en raison des restrictions imposées aux déplacements des personnes en provenance d'Italie.

Marc Marquez (Honda HRC) au Grand Prix de Thaïlande 2019Getty Images

Les courses de Moto2 et Moto3 auront par contre lieu, pilotes et équipes se trouvant sur place depuis la semaine dernière pour y effectuer des essais. Plusieurs autres épreuves de sports mécaniques ont été annulées ou reportées en raison du Covid-19, notamment le GP de Formule 1 de Chine prévu le 19 avril à Shanghai et une épreuve du championnat de Formule E prévue le 21 mars à Sanya, sur l'île chinoise de Hainan.

Le calendrier de la saison 2020 du championnat MotoGP

5 avril : Grand Prix des Amériques (circuit des Amériques, Austin)

19 avril : Grand Prix d'Argentine (Termas de Rio Hondo)

3 mai : Grand Prix d'Espagne (circuit de Jerez - Angel Nieto)

17 mai : Grand de Prix de France (circuit Bugatti, Le Mans)

31 mai : Grand Prix d'Italie (circuit du Mugello)

7 juin : Grand Prix de Catalogne (circuit de Barcelone-Catalogne, Montmelo)

21 juin : Grand Prix d'Allemagne (Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal)

28 juin : Grand Prix des Pays-Bas (circuit d'Assen)

12 juillet : Grand Prix de Finlande (KymiRing)

9 août : Grand Prix de République tchèque (circuit de Brno)

16 août : Grand Prix d'Autriche (Red Bull Ring, Spielberg)

30 août : Grand Prix de Grande-Bretagne (circuit de Silverstone)

13 septembre : Grand Prix de Saint-Marin (circuit de Misano Marco Simoncelli)

27 septembre : Grand Prix d'Aragon (MotorLand Aragon, Alcaniz)

4 octobre : Grand Prix de Thaïlande (circuit international de Buriram)

18 octobre : Grand Prix du Japon (Twin Ring Motegi)

25 octobre : Grand Prix d'Australie (Phillip Island)

1er novembre : Grand Prix de Malaisie (circuit international de Sepang)

15 novembre : Grand Prix de Valence (circuit Ricardo Tormo)