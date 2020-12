Alors qu'il était le grand favori pour conserver son titre mondial dans la catégorie reine, Marquez s'était fracturé l'humérus dès la première course à Jérez le 19 juillet dernier. Déterminé à reprendre le plus vite possible, il s'était fait opérer dès le mardi suivant et avait tenté de s'aligner lors du 2e Grand-Prix, renonçant finalement à la fin de la 3e séance d'essais libres. Mais cette reprise anticipée, puis un accident domestique ont eu pour conséquence de briser la plaque de métal posée dans son avant-bras lors de la chirurgie et il avait dû repasser sur le billard le 3 août dernier.