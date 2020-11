L'ancien pilote, aujourd'hui âgé de 35 ans, ne s'est pas montré très tendre avec ceux qui faisaient figure de favoris après la grave blessure de Marquez. " Cette saison, personne n'a évolué à un très bon niveau , a-t-il analysé. Quartararo, Viñales et Dovizioso auraient pu remporter le titre mais ils se sont perdus en route ." Le Français, vainqueur des deux premières manches de la saison et l'Italien ont tous les deux occupé la tête du Mondial mais n'ont pu s'y installer durablement.

Le pilote du Queensland n'a épargné personne, estimant aussi que Marquez aurait dû faire preuve de plus de patience. "S'il avait pris le temps de récupérer et disputé la moitié du Mondial, il aurait été champion, a-t-il certifié. Cette année a démontré à quel point il était supérieur. Avant sa chute à Jérez, sa remontée a ridiculisé tout le monde. Selon moi, les pilotes actuels doivent travailler plus et moins se congratuler pour rivaliser avec Marc." Comme quoi, Stoner peut être aussi tranchant en dehors de la piste qu'il ne l'était sur les grands prix.