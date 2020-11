F. Q : "Il y aura certainement une solution. La moto de l'année dernière marchait très bien. Il faut que Yamaha trouve une façon d'améliorer ce qui nous pose problème actuellement. Il est clair que nous manquons d'adhérence à l'arrière et il faut travailler là-dessus. Yamaha voit bien que la moto 2020 lors des dernières courses était un désastre pour tous ses pilotes et nous n'avons pas besoin de leur répéter sans arrêt qu'elle ne marche pas. Ils vont trouver pourquoi et nous serons dans une meilleure situation lors des premiers essais l'an prochain. Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience en MotoGP, mais j'ai une idée assez claire de ce que je peux dire à Yamaha et ce qu'ils peuvent améliorer. Il faut aussi leur dire qu'ils savent faire de très bonnes motos comme celle de l'an dernier. Cela sera un plus d'être un pilote d'usine et de pouvoir leur faire part de mes idées".

F. Q : "Il est temps maintenant de faire un break mais aussi de réfléchir à ce dont j'ai vraiment besoin pour me battre pour le titre l'an prochain. L'an dernier, je ne me suis jamais senti mal sur la moto alors que cette année cela m'est arrivé plusieurs fois. Cela ne peut que m'apporter de l'expérience pour l'année prochaine et cela sera très intéressant de pouvoir regarder cette saison en tant qu'expérience et non de performances (...) L'année dernière, tout avait été super bien et je ne me suis pas énervé. Mais cette année, quand les choses n'allaient pas, j'ai vu que j'avais besoin de retrouver mon psychologue et cela sera important de travailler sur ça l'année prochaine si c'est une saison où on a encore des difficultés sur la moto et cela sera très important d'être avec lui et d'être prêt pour le début de saison".