SAISON 2020 - L'Espagnol Marc Marquez a décroché vendredi le meilleur temps de la première séance d'essais libres du GP de Jerez. Le sextuple champion du monde a devancé Maverick Vinales et Cal Crutchlow. Fabio Quartararo s'est classé seulement dix-septième.

Marc Marquez (Honda) a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais libres sur le circuit de Jerez (Espagne) ce vendredi. L'Espagnol, sextuple champion du monde et tenant du titre, a devancé son compatriote Maverick Vinales (Yamaha) et le Britannique Cal Crutchlow sur la Honda de l'écurie satellite LCR. L'Italien Andrea Dovizioso sur sa Ducati est quatrième et ne semble pas handicapé par sa fracture d'une épaule subie fin juin en motocross.

Saison 2020 Moto GP : Austin passe son tour pour 2020 10/07/2020 À 15:09

A noter le bon tir groupé des KTM avec les Espagnols Pol Espargaro (8e) et Iker Lecuona (9e) ainsi que le débutant sud-africain en MotoGP Brad Binder (10e). Le Français Fabio Quartararo s'est lui classé dix-septième. La deuxième séance d'essais libres est prévue à partir de 14h10

Classement de la 1ere séance d'essais libres

1. Marc Marquez (ESP/Honda) : 1.37:350

2. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) à 0.024

3. Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR) à 0.088

4. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 0.121

5. Joan Mir (ESP/Suzuki) à 0.131

6. Jack Miller (AUS/Ducati-Pramac) à 0.137

7. Alex Rins (ESP/Suzuki) à 0.219

8. Pol Espargaro (ESP/KTM) à 0.362

9. Iker Lecuona (ESP/KTM-Tech3) à 0.364

10. Brad Binder (AFS/KTM) à 0.573

Saison 2020 Opéré d'une clavicule, Dovizioso débutera bien la saison 29/06/2020 À 13:14