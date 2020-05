MOTOGP - L'écurie autrichienne KTM est la première à reprendre les essais en vue de la reprise du championnat du monde MotoGP, avec deux jours de tests à partir de mercredi sur le circuit du Red Bull Ring (Autriche).

L'écurie KTM a repris les essais en vue de la reprise du championnat du monde MotoGP. Pol Espargaro, l'un des deux pilotes engagés par KTM en championnat du monde MotoGP, et Dani Pedrosa, le pilote d'essai de KTM, vont tourner jusqu'à jeudi sur le circuit du Red Bull Ring, en Autriche, pour une séance privée, ont indiqué les organisateurs du championnat.

KTM et Aprilia ont le droit d'effectuer, contrairement aux écuries dominantes du championnat comme Ducati, Honda, Suzuki et Yamaha, un certain nombre de jours d'essais privés en fonction du système de "concessions" mis en place par le règlement du MotoGP.

Dani Pedrosa (KTM) lors des tests de Valence, en novembre 2019 Crédits Getty Images

Aucune date n'a encore été fixée pour la reprise du championnat du monde MotoGP qui aurait du commencer le 15 mars au Qatar mais dont les quatre premières épreuves ont été reportées en raison de la pandémie de coronavirus. Le promoteur du championnat, la Dorna, a demandé au gouvernement espagnol l'autorisation d'organiser deux courses à huis clos les 19 et 26 juillet sur le circuit de Jerez mais n'a pas encore obtenu de réponse.

