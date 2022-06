Il en faut plus pour que Marc Marquez abandonne. Plus qu’une quatrième opération du bras droit . Plus que la frustration de lutter au cœur d’une meute qu’il a si longtemps survolée. Plus que le sentiment que sa force - un pilotage d’une agressivité qui tutoie l’insouciance - est devenue sa faiblesse. Plus qu’un cauchemar ici résumé en 15 dates . Le sextuple champion du monde MotoGP l’assure : la flamme de son amour pour son sport ne s’est pas consumée.

Pourtant, il s’est questionné à ce sujet, comme il l’explique dans un message relayé mardi par son écurie, Repsol Honda. "Parfois, je prends le temps de penser à ma motivation, écrit Marquez. La seule conclusion à laquelle je parviens est qu’elle vient de ma passion et de mon enthousiasme. Elle (cette motivation), reste la même depuis plus de dix ans." Il s’accroche à un objectif : "Prendre du plaisir, concourir à un bon niveau, sans douleur."

Les limites de l’auto-persuasion

Une sensation que Marc Marquez ne connaît plus, ou presque, depuis deux ans. Le choix de recourir, ou non, à une énième intervention chirurgicale est un fil rouge de sa tentative de retour au pinacle. "L’idée d’une nouvelle opération existait depuis septembre, révèle-t-il. Lors de la présaison, je voulais me convaincre que j’en étais capable, avec pour devise : 'Le pouvoir est dans l’esprit'. Mais dès le début de la saison, j’ai réalisé l’ampleur de mes limites."

"Seuls mes proches étaient au courant de la situation, précise Marquez, quant à ses doutes. Le moment décisif est intervenu en marge du Grand Prix de France (qu’il a achevé à la 6e place, NDLR). Nous avons alors pris la décision d’une nouvelle opération." Chose faite aux Etats-Unis, début juin. "J’ai passé un mauvais moment pendant deux ou trois jours… mais comme ce n’était pas la première fois, je savais que c’était normal", philosophe-t-il, arborant une impressionnante cicatrice.

Le sentiment qui m’habite est l’espoir

hâte de commencer (son) programme de reprise", qu’il ne débutera pas avant d’être "à 100%". Revigoré, il se projette plus loin, avouant avoir craint que sa carrière soit proche de la fin. La suite, c’est un retour possible avant la fin de l’exercice 2022, à en croire Alberto Puig , manager de Repsol Honda. Une perspective que le pilote de 29 ans n’évoque pas, seulement animé par la "(son)", qu’il ne débutera pas avant d’être "". Revigoré, il se projette plus loin, avouant avoir craint que sa carrière soit proche de la fin.

"Le sentiment qui m’habite est l’espoir. Je ne me voyais pas continuer longtemps, peut-être un ou deux ans, témoigne-t-il. Mais depuis cette intervention chirurgicale à Rochester, j’ai l’espoir de concourir sans douleur, m’amuser sur la moto." Tenter de reconquérir le trône sur lequel Joan Mir puis Fabio Quartararo se sont assis est probablement son dessein suivant. Il vise toujours grand, à en croire le sportif auquel il se compare.

"Rafael Nadal est une référence, estime Marquez. Même quand les gens pensaient qu’il était fini, il a réussi à surmonter la douleur, à gagner à nouveau." Le cador de la décennie en MotoGP est admiratif de son compatriote espagnol : "J’étais avec lui lors du Masters 1000 de Madrid, je sais à quel point il a souffert et c’est pourquoi il est une référence à mes yeux. Même s’il souffre, même s’il n’est pas à son top, il est capable de gagner des tournois comme Roland-Garros."

