19 juillet 2020 : le crash et la fracture

C'est le début d'une saison pas comme les autres. Et, même si on ne le sait pas encore, la fin d'un règne. En plein mois de juillet, en ouverture d'un championnat retardé par la pandémie, Marc Marquez, champion en titre, se déchaîne à Jérez. Après une première sortie de piste, l'Espagnol réussit une remontée phénoménale pour fondre sur Maverick Viñales, alors deuxième. Mais après une chute comme il en a connu mille, le pilote Honda est percuté par sa propre machine et touché au bras. Humérus fracturé.

Ad

Grand Prix d'Italie Nouveau podium et très belle opération pour Quartararo 29/05/2022 À 12:43

21 juillet 2020 : l'opération

Deux jours après le crash, Marquez passe sur le billard à Barcelone. Il est opéré par le célèbre Docteur Mir, et reçoit dans le bras droit une plaque en titane, ainsi que plusieurs vis, pour stabiliser l'os. Certains spécialistes tablent sur une absence de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La rumeur, elle, annonce un improbable retour

25 juillet 2020 : la tentative d'exploit

Mieux vaut ne pas prendre plus de risques", souffle le patron de l'écurie, Alberto Puig… Jérez, acte II. Moins d'une semaine après l'accident, Marquez est déjà là. L'exploit est en marche. Après avoir manqué les deux premières séances d'essais libres, l'Espagnol teste son bras le samedi. Les quelques tours effectués en matinée puis en début d'après-midi finissent par le dissuader d'aller plus loin . "", souffle le patron de l'écurie, Alberto Puig…

3 août 2020 : la rechute

Rebelote. Moins de dix jours après la première intervention chirurgicale, le roi du MotoGP doit de nouveau être opéré. Officiellement, un "accident domestique" - l'ouverture d'une porte-fenêtre - a rompu la plaque. Officieusement, l'excès de stress imposé par son retour prématuré à la compétition a conduit à la catastrophe.

23 août 2020 : l'amertume

Pour la première fois, l'Espagnol prend la parole. Et ne cache pas une pointe d'amertume envers le corps médical. "Après la première opération, nous avons suivi les recommandations des médecins qui nous ont donné la tranquillité d'esprit pour monter sur la moto et vivre une vie normale : ils nous ont dit que la plaque ne céderait pas, et ils avaient tort", confie-t-il, abattu.

15 septembre 2020 : le retour à l'entraînement

Après six semaines de repos complet, le sextuple champion du monde reprend l'entraînement avec un footing de 7,53 kilomètres en 31 minutes et 14 secondes, dans sa ville natale. De quoi rouvrir la porte à un retour avant la fin de la saison 2020.

10 novembre 2020 : le renoncement

En réalité, le Catalan a retenu la leçon. Et décide de prendre son temps, en faisant une croix définitive sur la fin de saison pour se consacrer pleinement à la préparation de l'exercice suivant. "Après avoir évalué l'état de mon bras avec les médecins et mon équipe, nous avons décidé que la meilleure option était de revenir l'année prochaine", écrit-il sur les réseaux sociaux. Le message n'est pas rassurant.

3 décembre 2020 : le retour à la case départ

La fin d'un cauchemar, le début d'un autre. Pour la troisième fois en quelques mois, Marquez est opéré de l'humérus en raison d'une pseudarthrose, une mauvaise consolidation de l'os. Retour à la case départ : l'Espagnol va de nouveau manquer plusieurs mois de compétition et ne sera donc pas au Qatar pour le premier Grand Prix de la saison.

5 décembre 2020 : l'infection

De mal en pis : le séjour de l'Espagnol à l'Hôpital Ruber Internacional de Madrid est prolongé. Une infection de l'humérus a été détectée. Il ne sortira qu'après dix jours de soins.

18 avril 2021 : le come-back

C'est le grand jour. Pour la première fois depuis plus de neuf mois, Marc Marquez franchit la ligne d'arrivée d'un Grand Prix MotoGP, à Portimão. L'ancien patron de la catégorie se classe septième - un petit exploit après une si longue période d'absence. Mais l'essentiel est ailleurs. A son retour au box, le Catalan fond en larmes.

20 juin 2021 : la victoire de la délivrance

DAZN, il s'effondre : "Ce fut dur… Très dur." Le "Sachsenking" retrouve son trône. En Allemagne, sur l'un de ses circuits fétiches, le pilote Honda s'offre un petit exploit. Élancé depuis le cinquième rang sur la grille, l'Espagnol prend la tête dès le premier tour et ne lâche plus les commandes. Il s'impose, 581 jours après son dernier succès. Une éternité . En zone mixte, face au micro de nos confrères de, il s'effondre : "."

24 octobre 2021 : le doublé de la confirmation

Cette fois, il n'y a plus de doute. Deuxième en Aragon, quatrième à Saint-Marin, Marquez s'impose deux fois consécutivement, aux Etats-Unis puis à Misano. Fabio Quartararo est champion du monde mais le N.93 redevient un candidat naturel au titre pour la saison 2022. Et on a hâte.

2 novembre 2021 : les vieux (mauvais) souvenirs

Nouvel ascenseur émotionnel. Quelques jours seulement après son succès à Misano, Marc Marquez chute lors d'un entraînement de motocross. Honda diffuse un communiqué annonçant son forfait pour le Grand Prix suivant, au Portugal, en raison d'une commotion cérébrale. En réalité, l'Espagnol souffre aussi d'un phénomène de diplopie, un problème de vision double qu'il avait déjà rencontré dix ans plus tôt. Et qui avait failli mettre fin prématurément à sa carrière.

20 mars 2022 : la deuxième vision double

Nouvelle énorme frayeur. En Thaïlande, le sextuple champion du monde subit une terrible chute lors du warm-up. A première vue, le pilote de 29 ans s'en sort plutôt bien, compte tenu de la brutalité du crash, même s'il doit déclarer forfait pour la course. Problème : la violence de l'impact a engendré un nouvel épisode de diplopie.

2 juin 2022 : la dernière chance

AS, son humérus a dévié de 33%. Objectif : mettre définitivement fin à ces douleurs. Et redevenir compétitif en 2023. "C'est la dernière chance", selon lui. Retour au bloc opératoire. Après une première partie de saison délicate, Marquez dit stop . Son bras droit le fait encore énormément souffrir, alors le pilote décide de subir une quatrième opération. L'os ne s'est pas remis en place. D'après, son humérus a dévié de 33%. Objectif : mettre définitivement fin à ces douleurs. Et redevenir compétitif en 2023. "", selon lui.

Grand Prix d'Italie Marquez, une quatrième opération… et une fin de saison ? 28/05/2022 À 16:31