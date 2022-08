exceptionnelle" à suivre ce samedi. Il n'avait pas menti. Au cours d'un événement sous tension organisé Vendredi, le MotoGP avait annoncé une conférence de presse "" à suivre ce samedi. Il n'avait pas menti. Au cours d'un événement sous tension organisé en marge du Grand Prix d'Autriche , le président de la FIM Jorge Viegas, le patron de l'IRTA (association des équipes) Hervé Poncharal et le PDG de la Dorna Carmelo Ezpeleta ont annoncé conjointement la création d'un nouveau format pour les week-ends de Grands Prix. Dès 2023, et pour chaque épreuve, une course sprint fera son apparition le samedi après-midi, en lieu et place de la qualification qui sera elle avancée au matin.

Les organisateurs n'ont pas caché s'être inspirés de la Formule 1, qui a intégré cette formule à son championnat depuis deux ans, mais sur un nombre limités d'épreuves. Objectif assumé : "améliorer le sport, la sécurité et le spectacle, a confié le PDG de la Dorna. Pour les fans et les télévisions." Après deux ans de Covid durant lesquels les revenus ont fortement chuté, l'élite du sport motocycliste a donc décidé de réagir en sortant un nouveau programme du chapeau, discuté et acté en quelques semaines cet été.

Les organisateurs ont choisi de faire passer ce format, impopulaire chez les pilotes et pas franchement apprécié des fans de la première heure, en force. La preuve : la plupart des hommes forts du championnat ont appris la nouvelle vendredi, lorsqu'elle a commencé à être ébruitée à la suite de la programmation de la conférence de presse.

21 Grands Prix, ça fait 42 départs et 42 podiums

"Il n'y aura pas plus de travail mais plus de show", a insisté Hervé Poncharal. "Les pilotes doivent être informés par leurs équipes, s'est défendu Carmelo Ezpeleta, non sans une pointe d'agressivité. Ce nouveau format permettra de faire en sorte que les pilotes soient plus disponibles pour les médias et les fans." Autre argument avancé par le patron de la FIM ? "Quand ils seront habitués à ce rythme, ils seront satisfaits, a assuré Jorge Viegas. 21 Grands Prix, ça fait 42 départs et 42 podiums."

Pas encore parfaitement défini, le "sprint" sauce MotoGP pourrait se démarquer de la F1 en ne définissant pas la grille de départ de la course du dimanche. Les discussions sont toujours en cours à ce sujet. En revanche, un "sprint" comptera moitié moins de tours qu'une course, et distribuera donc moitié moins de points.

