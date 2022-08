Pour Fabio Quartararo, il est déjà temps de remonter sur le Ring. Longtemps, lors de la première partie de saison, le Français a combattu dans une classe à part. Mais après deux Grands Prix ratés , sur lesquels le champion du monde en titre misait beaucoup pour s'offrir une marge plus confortable, le pilote Yamaha aborde, en Autriche, une série qui pourrait lui être bien moins favorable et où la concurrence devrait être bien plus féroce.

"El Diablo" n'est pas particulièrement ami avec les deuxièmes parties de saison. Et c'est peu de le dire. L'année dernière, il s'était sacré malgré une césure importante durant l'été : sa moyenne de points avait atteint les 17 unités lors des neuf premiers Grands Prix de cette cuvée mais elle était retombée à 13 lors des neuf derniers. La saison précédente, le décroissement fut aussi important, avec une moyenne passée de 10 à 7. Cette année-là, Quartararo avait chuté de la tête du Mondial à une anonyme huitième place finale.

La dégringolade fut en partie liée à certaines lacunes sur le plan psychologique. Aujourd'hui, le facteur n'est plus commun. Le pilote tricolore s'est d'abord entouré de spécialistes dans ce domaine et il a fini par se construire un mental de champion . Il n'empêche, le Niçois avait fait face à bien d'autres difficultés... qu'il devrait encore rencontrer en 2022. En cela, le Red Bull Ring sera un véritable test.

Une question de météo et de circuits

Bien que modifié, le tracé autrichien est un condensé d'embûches. "C'est un circuit un peu difficile pour nous", avouait Quartararo au micro de Canal+. Le ciel, capricieux à Spielberg, ne va pas l'aider non plus. La pluie risque d'affecter l'adhérence samedi avant la qualification et de perturber la course, dimanche. Tout ce que la Yamaha du Français n'apprécie pas. "Je me sens plutôt bien ici, a-t-il assuré jeudi face à la presse. L'année dernière, lors de la 2e course, nous avons fini septième mais avant qu'il pleuve, nous nous sommes battus pour la victoire et le podium."

Fabio Quartararo (Yamaha) lors des essais libres du Grand Prix d'Autriche, le 19 août 2022 Crédit: Getty Images

Sous la pluie, la monture du Français souffre toujours d'un lourd déficit de traction. L'arrivée de nouvelles forces au sein de l'équipe de développement de Yamaha, notamment celle de l'ancien ingénieur de la Scuderia Luca Marmorini, n'y changera rien à court terme. "Je pousse énormément Yamaha afin d'obtenir de nouvelles choses, mais il n'y pas grand-chose de plus", a confirmé le pilote.

Quartararo ne peut compter que sur lui-même

À l'opposée, le constructeur rival, Ducati, a plutôt pris l'habitude de monter en puissance en deuxième partie de saison, sous l'impulsion du très créatif Gigi Dall'Igna. Et puisque les machines de Borgo Panigale étaient déjà particulièrement performantes ces derniers mois... Ce sera donc - encore - à Quartararo de faire la différence, car l'alliage entre une météo incertaine et circuits alternant les virages serrés et les longues lignes droites sera l'une des constantes de la fin de saison , au Japon, en Thaïlande ou encore en Malaisie.

"Je pense que l'on peut être rapides sur toutes les pistes mais il n'y a pas vraiment de circuit qui nous convient, avait bien résumé le leader du Mondial en Grande-Bretagne. Elles ont toutes beaucoup d'accélération et de pleines charges. On verra." Bien que dominateur lors de la première partie d'exercice, le Français n'a peut-être pas encore tout montré : "J'apprends beaucoup en tant que pilote, a-t-il rappelé. J'ai progressé depuis le début d'année. J'ai fait un grand pas en avant et j'espère pouvoir en faire un autre d'ici la fin du championnat."

