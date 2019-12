Mélanie Hénique est comme un poisson dans l'eau à Glasgow. Déjà titrée sur 50 m papillon, la Française a obtenu la médaille d'argent du 50 m aux Championnats d'Europe de natation en petit bassin, dimanche. Hénique, qui fêtera ses 27 ans fin décembre, a encore raboté son record personnel, déjà successivement amélioré en séries, puis en demi-finales, en bouclant la finale en 23"66.

Seule la Russe Maria Kameneva a nagé plus vite (23"56). Pas la Danoise Pernille Blume, championne olympique en titre de la distance (23"73). La sprinteuse, qui avait connu un trou d'air en ne se qualifiant pas pour les Mondiaux 2019 en grand bassin, confirme son retour en forme, cette fois sur une course olympique, à sept mois des JO 2020.

L'or du 50 m papillon, décroché jeudi, était son premier titre international individuel. Elle a également remporté deux médailles en relais dans le bassin de Glasgow : l'or avec le 4x50 m dames et le bronze avec le 4x50 m mixte. Avant la compétition écossaise, Hénique n'était jamais montée plus haut que sur la troisième marche des podiums, aussi bien en petit qu'en grand bassin. Elle apporte à l'équipe de France sa neuvième médaille, dont deux en or, de la semaine. Béryl Gastaldello s'est elle classée huitième de la finale (24"00).