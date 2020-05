Les Championnats d'Europe repoussés à mai 2021

Les Championnats d'Europe de natation ont finalement été repoussés d'un an, de mai 2020 à mai 2021, toujours à Budapest, en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi la Ligue européenne de natation (LEN).

Les Championnats d'Europe de natation ont finalement été repoussés à mai 2021. "Les Championnats d'Europe 2020 de natation sont désormais confirmés du 10 au 23 mai 2021 à Budapest", écrit le président de la Ligue européenne de natation, l'Italien Paolo Barelli, dans un communiqué. "Nous pensons qu'il est réaliste d'espérer que d'ici à mai 2021, les choses seront revenues à la normale, et permettront ainsi l'organisation d'un événement exceptionnel", ajoute-t-il.

La compétition, qui rassemble courses en bassin, en eau libre, plongeon et natation artistique, était initialement prévue du 11 au 24 mai prochain. Puis un report mi-août 2020 avait été envisagé dans un premier temps. Cette reprogrammation en mai 2021 reproduit son positionnement à deux mois des Jeux olympiques de Tokyo, eux aussi décalés d'un an et désormais fixés du 23 juillet au 8 août 2021. Pour laisser le champ libre aux JO de Tokyo, la Fédération internationale de natation avait elle annoncé la veille le report des Mondiaux-2021, prévus à partir de mi-juillet à Fukuoka (Japon), au printemps 2022, précisément du 13 au 29 mai.

Natation Le report des JO entraîne celui des Mondiaux à mai 2022 HIER À 08:53

Natation La fédération américaine prévoit une reprise des compétitions nationales en novembre 27/04/2020 À 20:40