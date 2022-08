Charlotte Bonnet trace sa route avec un certain succès à Rome. Au lendemain de sa médaille d'argent glanée sur 100 mètres, la nageuse tricolore a assuré sa qualification en demi-finale du 200 mètres. Engagée sur sa distance de prédilection, l'Enghiennoise a pris le deuxième temps de sa course (2'00"21), le neuvième de toutes les séries. Elle a rendez-vous dans les bassins en fin d'après-midi, à 18h.

Elle ne sera pas la seule Française à s'élancer pour une place en finale. Deux des cinq qualifiés se sont particulièrement illustrés sur 50 mètres dos : Analia Pigrée a signé le meilleur temps de la matinée en 27"53, tandis que Mary-Ambre Moluh lui a emboité le bas en remportant sa série (27"96).

Leur réussite a causé la perte de Béryl Gastaldello et Pauline Mahieu. Parmi les 16 meilleurs chronos, elles se sont vu refuser l'accès car un pays ne peut avoir plus de deux représentants à ce stade de la compétition, qui se déroulera à 18h57.

De nombreuses chances de médailles

Chez les hommes, Antoine Viquerat (200 m brasse) et Clément Secchi (100 m papillon) ont également obtenu leur ticket. Le premier a terminé quatrième de sa série (2'13"35) et disputera sa demi à 19h04, tandis que le second a signé le cinquième chrono en 52"56. Son compatriote Thomas Piron (53"87) a manqué d'un rien la qualification dans le dernier carré de cette discipline (course à 18h34).

La fin de journée sera aussi l'occasion de voir à l'oeuvre d'autres Français, en finale cette fois-ci. Yohann Ndoye Brouard et Mewen Tomac plongeront à 18h10 pour le 100 m, Marie Wattel (50m papillon) à 18h17, Maxime Gousset (100 m) à 18h22, ainsi que Joris Bouchat et Damien Joly (800 m) à 19h37. Le relais 4x100 m féminin jouera la médaille à 19h50.

