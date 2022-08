L'Italien Gregorio Paltrinieri est devenu champion d'Europe du 5 km en eau libre, samedi matin à Rome, devant son compatriote Domenico Acerenza et deux Français, Marc-Antoine Olivier, médaille de bronze, et Logan Fontaine.

Champion olympique du 10 km en 2016 à Rio, puis médaille de bronze aux JO de Tokyo l'an dernier, Paltrinieri est aussi devenu champion du monde du 10 km en juin à Budapest.L'Italien a a nagé ce 5 km en 52 min 13 sec et 5/10, devançant de justesse Acerenza (52:14.2), comme à Budapest, et donc les deux Français, séparés d'une demi-seconde à l'arrivée.

Ad

Championnats d'Europe Les deux relais en argent, le bronze pour Ndoye Brouard : les Bleus à la fête à Rome 17/08/2022 À 16:06

Pas de podium pour Muller

Chez les dames, la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal est devenue champion d'Europe du 5 km en eau libre, samedi matin à Rome, devant l'Espagnole Maria de Valdes et l'Italienne Giulia Gabbrielleschi.

Van Rouwendaal avait été sacrée championne du monde sur le 10 km à Budapest en juin. Elle a nagé ce 5 km en 56 min 58 sec et 7/10e, devançant d'une seconde et demie ses deux rivales séparées par un dixième de seconde à l'arrivée. Les deux Françaises engagées, Aurélie Muller (6e) et Madelon Catteau (8e) ont terminé dans le Top 8.

Championnats d'Europe Popovici se retire de la finale du 400 m 17/08/2022 À 08:48