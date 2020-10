Le champion du monde 200m et 400m 4 nages Daiya Seto, grand espoir nippon de médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain, s'est vu privé de compétition et d'entraînements officiels jusqu'à la fin de l'année, après des révélations sur une relation extra-conjugale. L'athlète de 26 ans, marié et père de famille, a accepté sa sanction infligée par la fédération japonaise de natation, en s'excusant pour son "comportement irresponsable" dans un communiqué publié mardi.