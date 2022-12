Damien Joly a remporté la médaille d'argent du 1.500 m nage libre mardi, lors de la première journée des Championnats du monde en petit bassin à Melbourne. A 30 ans, le Français décroche sa deuxième médaille internationale après le bronze cet été à l'Euro de Rome en grand bassin, et bat au passage le record de France en 14'19''62. Il termine derrière l'intouchable Italien Gregorio Paltrinieri (14'16''88) et devant le Norvégien Henrik Christiansen (14'24''08), et offre à la France sa première médaille dans ces Mondiaux.

"Record de France et médaille d'argent : que demander de mieux ?, a souri Joly, qui a changé d'entraîneur il y a trois mois. J'ai hâte de voir la suite!" L'autre Français engagé, Logan Fontaine, a pris la cinquième place en 14'27''90. Chez les femmes, une seule Française disputait une finale lors de cette première journée : Charlotte Bonnet a terminé septième du 200 m quatre nages.

Mélanie Hénique et Béryl Gastaldello se sont qualifiées pour la finale du 50 m papillon, tandis que les dossistes Yohan Ndoye-Brouard et Mewen Tomac ont obtenu leur billet pour celle du 100 m dos. Deux records du monde sont par ailleurs tombés en relais. Les Australiennes, portées par Emma McKeon, se sont imposées en 3'25''43 en finale du 4x100 m nage libre. Elles ont été imitées par les Italiens sur la même distance (3'02''75).

HOMMES

200 m quatre nages

1. Matthew Sates (AFS) 1:50.15

2. Carson Foster (USA) 1:50.96

3. Finlay Knox (CAN) 1:51.04

1.500 m nage libre

1. Gregorio Paltrinieri (ITA) 14:16.88

2. Damien Joly (FRA) 14:19.62

3. Henrik Christiansen (NOR) 14:24.08

...

5. Logan Fontaine (FRA) 14:27.90

Relais 4x100 m nage libre

1. Italie 3:02.75 (record du monde)

2. Australie 3:04.63

3. Etats-Unis 3:05.09

FEMMES

400 m nage libre

1. Lani Pallister (AUS) 3:55.04

2. Erika Fairweather (NZL) 3:56.00

3. Leah Smith (USA) 3:59.78

200 m quatre nages

1. Kate Douglass (USA) 2:02.12

2. Alex Walsh (USA) 2:03.37

3. Kaylee McKeown (AUS) 2:03.57

...

7. Charlotte Bonnet (FRA) 2:07.37

Relais 4x100 m nage libre

1. Australie 3:25.43 (record du monde)

2. Etats-Unis 3:26.29

3. Canada 3:28.06

