Les Australiennes ont amélioré le record du monde du 4x200 m nage libre lors des Jeux du Commonwealth, dimanche à Birmingham, où le Sud-Africain Chad Le Clos est rentré dans l'histoire de ce rendez-vous quadriennal avec sa 18e médaille.

Madison Wilson, Kiah Melverton, Mollie O'Callaghan et Ariarne Titmus, double championne olympique à Tokyo sur 200 et 400 m nage libre, ont remporté le titre avec un chrono de 7 minutes 39 secondes et 29 centièmes.

Le Clos, de l'argent qui vaut cher

Elles ont ainsi effacé le précédent record du monde établi par la Chine en 7 minutes 40 secondes et 33 centièmes lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo. Derrière l'Australie, le Canada a pris la médaille d'argent et l'Angleterre le bronze.

De son côté, Le Clos, champion olympique 2012 du 200 m papillon, a terminé deuxième du 200 m derrière l'Australien Lewis Clareburt qui l'a devancé de 29/100e.

Il a égalé le record de médailles décrochées lors des Jeux du Commonwealth, détenu jusque là par deux spécialistes du tir sportif, l'Anglais Michael Gault et l'Australien Phillip Adams.

