Yannick Agnel et le Mulhouse Olympic Natation avaient rendez-vous vendredi matin à la Cour d'appel de Colmar pour régler un différend portant sur le paiement de la dernière année de contrat du nageur. Dans une convention signée par les deux parties, le club s'était engagé à rétribuer son nageur à hauteur de 50.000 euros en 2014 puis 60.000 en 2015 et 2016.

Yannick Agnel se plaint du non-paiement de la dernière année du contrat, et avait obtenu gain de cause en première instance en juillet 2020, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse (Haut-Rhin), qui avait condamné le club à lui verser 60.000 euros. A l'audience en appel, l'avocat du club, Me Dominique Riegel, a justifié le non-paiement des sommes dues au nageur par le fait que Yannick Agnel a mis un terme à sa carrière sportive en août 2016, à l'issue des Jeux olympiques de Rio auxquels il avait pris part.

A l'inverse, Me Nicolas Mahassen, l'avocat du nageur, a souligné que ce dernier avait respecté ses engagements et pris part à de nombreuses compétitions sous les couleurs du club tout au long de la saison. Club formateur de Roxana Maracineanu, championne du monde de natation en 1998 et actuelle ministre déléguée aux Sports, le MON affichait, à l'issue de la saison sportive 2016, un déficit de plus de 48.000 euros, malgré les 746.000 euros de subvention perçus cette année-là.

Les derniers comptes publiés, en septembre 2019, font apparaître un déficit annuel de 44.000 euros, malgré 680.000 euros de subvention perçus, et une dette de 780.000 euros. Dans une autre affaire, le MON est actuellement mis en examen pour "tentative d'escroquerie" pour des faits remontant à 2016, suite à la plainte avec constitution de partie civile de la famille d'une nageuse.

Le club est également au coeur d'une enquête préliminaire, ouverte en janvier 2020 par le parquet de Mulhouse, et confiée à la brigade financière. Le mois dernier, l'agglomération mulhousienne a renouvelé la convention mettant à la disposition du MON le Centre d'entraînement à la natation de Mulhouse, tout en abaissant le montant de la redevance. Yannick Agnel, lui, a été mis en examen en décembre pour "viol et agression sexuelle" suite à une plainte de la fille de son ancien entraîneur, Lionel Horter.

