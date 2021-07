Tokyo 2020

Ça ne passe pas non plus pour les Bleus sur 200m nage libre. Jordan Pothain , 20e temps en 1'46"75, n'est pas passé loin des demi-finales, en échouant à seulement 8 centièmes du dernier qualifié Stefano di Cola. Jonathan Atsu , dernier de sa série et 28e temps final (1'47"75), n'a lui eu aucune chance. Le Sud-Coréen Sunwoo Hwang, meilleur temps , s'avance en favori (1'44"62).