Elle reste en lice. La Française Charlotte Bonnet, 26 ans, s'est qualifiée lundi pour les demi-finales du 200 m nage libre programmées mardi, en signant le 10e temps des séries, lors des JO de Tokyo 2020. Placée dans la ligne d'eau voisine de celle de l'Américaine Katie Ledecky, championne olympique en titre et meilleur chrono des séries (1:55.28), la nageuse de Nice a bouclé sa course en 1:56.88.

Bonnet a devancé l'Italienne Federica Pellegrini, 32 ans, qualifiée de justesse avec le 15e temps alors qu'elle tente de devenir la première nageuse à disputer une cinquième finale olympique sur la même distance après les précédents de 2004 (argent), 2008 (or), 2012 (5e) et 2016 (4e). Finaliste du 200 m aux JO 2016 de Rio, médaillée de bronze du 4x200 m quatre ans plus tôt à Londres, Charlotte Bonnet reste cependant loin de son record (1:54.95) remontant à son titre européen remporté en 2018 à Glasgow.

Bonnet sans Pellerin, Marchand de justesse

Elle court depuis sa meilleure forme après avoir souffert en 2019 d'une douleur à l'épaule, puis avoir passé dix mois sans compétition en raison du Covid-19, et a dû batailler pour se qualifier pour les JO, échouant à trois reprises à quelques poussières des minima. La Française avait finalement arraché son billet pour Tokyo en juin, lors des championnats de France, avec "l'impression de jouer une finale dans un grand championnat, tellement (elle) avait de stress". Elle est venue au Japon sans Fabrice Pellerin, son entraîneur depuis 2010, et a choisi pour référent Philippe Lucas, ancien entraîneur de Laure Manaudou principalement chargé des épreuves en eau libre.

Le jeune Français Léon Marchand, 6e dimanche du 400 m quatre nages , s'est qualifié de justesse lundi pour les demi-finales du 200 m papillon en signant le 15e chrono des séries. Pour ses premiers Jeux, le Toulousain de 19 ans a bouclé sa course en 1:55.85, loin du Hongrois Kristof Milak (1:53.58). Très attendu, le nageur de Budapest a signé le temps de référence mais est entré en lice en douceur, près de trois secondes plus lentement que lorsqu'il avait fait sensation en battant en 2019 le record du monde de Michael Phelps (1:50.73), à seulement 19 ans. Les demies sont prévues, elle aussi, mardi.

