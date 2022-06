Après avoir brillé aux Mondiaux de Budapest , d'où il a ramené trois médailles dont deux en or, Léon Marchand, la nouvelle star de la natation française, a annoncé dimanche soir sur Stade 2 qu'il ne participerait pas aux prochains Championnats d'Europe à Rome (11-21 août).

"Malheureusement je n'irai pas aux Championnats d'Europe. On l'a décidé après les Championnats du monde, hier (samedi), parce qu'en fait la rentrée universitaire se fait au même moment", a lâché Léon Marchand, qui s'entraîne avec Bob Bowman, le mentor de Michael Phelps, à l'université d'Arizona, aux États-Unis.

Je pense que j'ai fait le job (...). J'ai besoin de faire un bon cycle, de faire vraiment une pause et de revenir plus frais

"Ça fait deux ans et demi que je n'ai pas pris de pause. Je vais m'entraîner avec Nicolas Castel en France pendant trois-quatre semaines et je vais faire une petite pause piscine. Et après je reviendrai plus fort", a continué le Toulousain de 20 ans, médaille d'or des 200 et 400 mètres quatre nages et d'argent du 200 mètres papillon en Hongrie.

"Je pense que j'ai fait le job, j'ai rempli mes objectifs pour cette année. Ca fait deux ans que je travaille très dur, je n'ai vraiment pas pris beaucoup de pause et je sais que dans mon développement, j'ai besoin de faire un bon cycle, de faire vraiment une pause et de revenir plus frais", a conclu Marchand, désigné meilleur nageur des derniers Mondiaux.

