Tokyo 2020

La France s’apprête à dévoiler aux yeux du monde entier son nouveau roi du sprint. Impressionnant lors du relais 4x100 m tricolore des Jeux de Tokyo, l’heureux élu s’appelle Maxime Grousset. Né le 24 avril 1999 à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le jeune prodige des bassins a commencé ses premières brasses en plein océan Pacifique, à peine âgé de cinq ans.

Onze années plus tard, en pleine adolescence et après quelques compétitions locales, Grousset quitte son île natale pour rejoindre Amiens, où l’attend Michel Chrétien. Celui qui est toujours son entraîneur détecte directement un fort potentiel, et lui fait améliorer ses gammes aux côtés d’un certain Jérémy Stravius.

Rapidement, Maxime Grousset commence à prendre son pied. Et, de fait, améliorer ses chronos. Il remporte alors sa première grande victoire : le relais 4x100m aux championnats de France 2017. Trois mois et un bon plein de confiance plus tard, il devient vice-champion du monde junior sur 50 mètres nage libre, derrière l’Américain Michael Andrew. Un déclic se fait alors : Maxime Grousset est bien le nouvel espoir du sprint tricolore.

France's Maxime Grousset competes in a heat for the Mens 50m Freestyle Swimming event during the LEN European Aquatics Championships at the Duna Arena in Budapest on May 22, 2021 Crédit: Getty Images

La barrière des 48 secondes

Ses performances l’emmènent jusqu’à sa première compétition internationale, les championnats d’Europe de Budapest (mai 2021) où il avait débarqué avec un record personnel à 48"56 et qu'il a abaissé à chaque tour, jusqu’à passer sous la barre symbolique des 48 secondes lors de la finale, nageant en 47"90. "J'ai cassé la barrière que beaucoup de nageurs voudraient casser. Je dois ce chrono à cette course vraiment relevée, qui m'a obligé à hausser mon niveau", retenait Grousset, porté par le champion d’Europe Kolesnikov à la ligne d'eau voisine.

Au retour d’une cinquième place européenne en Hongrie, plus de question possible. Le neo-calédonien de 22 ans déclare s’être "découvert de bonnes sensations sur 100 mètres", ajoutant avoir été "définitivement piqué" à la discipline. Encouragé par Yannick Agnel, qui remarque en ce jeune nageur "un mental de champion", Maxime Grousset voit légitimement de grandes ambitions émerger en lui. Et quoi de mieux qu’une qualification olympique pour tenter de briller aux yeux du monde entier ?

Double champion de France et unique qualifié à Tokyo

Il y a un tout petit peu plus d’un mois, aux championnats de France de Chartres (du 15 au 20 juin), Maxime Grousset a passé un nouveau palier. Alors que la Fédération exigeait un temps minimum de 48"57 pour aller aux Jeux, il a pris un malin plaisir à améliorer - encore - son record personnel pour s’octroyer une belle médaille d’or (47"89), en plus d'être titré sur 50 mètres nage libre.

Impressionné par la performance de son jeune compatriote, Florent Manaudou ne s’était plus incliné dans son jardin hexagonal depuis… dix ans, en 2012, lors des championnats de France de Dunkerque face à un certain Amaury Leveaux. Comme un symbole, le flambeau semble être naturellement passé.

Marquer l’histoire

Et il n’a pas fallu très longtemps pour que Maxime Grousset se fasse remarquer aux JO 2020 aux côtés de Florent Manaudou, Clément Mignon et Medhi Metella. Lors du 4x100 mètres, le premier relayeur tricolore a éclaboussé de son talent le bassin olympique de Tokyo avec un temps canon de 47"52 pour améliorer une nouvelle fois son record personnel mais, surtout, devenir le meilleur performeur français hors combinaison malgré une décevante sixième place pour le relais tricolore.

Fier de lui, Grousset, qui a "senti être capable de rattraper Caeleb Dressel" et son temps de 47"26 à la fin de son passage, semble prêt à se frotter aux meilleurs sprinter mondiaux lors de l’épreuve reine, dont les séries débuteront ce mardi, à 12h02, heure française.

